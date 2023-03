Gisel Selalu Doakan Mantan Suaminya Gading Marten Meski Sudah Pisah

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb Gisella Anastasia atau Gisel mengaku tetap mengingat mantan suaminya Gading Marten.

Gisel menjelaskan jika dirinya selalu menyebut Gading Marten di setiap doanya.

Lantas Gisel mengatakan jika Gading Marten akan selalu di hatinya dan selalu didoakan.

Kondisi yang benar-benar baik antara Gisel dan Gading meski keduanya berpisah

Gisel mengatakan jika dirinya kembali menegaskan jika tak pernah berhenti untuk mendoakan sang mantan suami setiap hari.

"Mas Gading itu always in my prayer, selalu setiap hari,” sambungnya.

"Aku selalu mendoakan dari adanya masalah semua itu,

"Berpisah dan semua prosesnya bertahun-tahun,” ucap Gisella Anastasia, dikutip dari kanal YouTube NGOBROL ASIX, Senin, 20 Maret 2023.

Ia blak-blakan kepada Ashanty terkait dirinya dengan Gading Marten.

Mulai dari keputusan Gisel berpisah dengan Gading Marten hingga kini dia yakini sebagai hal yang salah.

Sebab menurut Gisel, perceraiannya dengan Gading Marten ternyata tidak menjadi solusi.

Gisel belum lama ini membeberkan fakta luar biasa terkait hubungannya dengan Gading Marten.

Seperti yang diketahui, Gading Marten dan Gisella Anastasia sudah resmi berpisah sejak tahun 2019.

Sebelum berpisah Gading Marten dan Gisella Anastasia sduah dikaruniai satu orang anak.