Sinopsis Drama Korea Terbaru Polaris, Dibintangi Jun Ji Hyun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Intip sinopsis drama Korea terbaru Polaris yang dibintangi Jun Ji Hyun.

Dengan adanya sinopsis drama Korea terbaru Polaris yang dibintang Jun Ji Hyun, penggemar dapat mengetahui gambaran cerita yang akan disajikan.

Terlebih melalui sinopsis drama Korea terbaru Polaris ini pula penggemar bisa mengetahui aktor dan aktris yang membintangi drakornya.

Usai membintangi drakor Jirisan (2021), Jun Ji Hyun kini akan membintangi drama terbaru berjudul Polaris.

Drakor ini juga akan menghadirkan aktor Kang Dong Won.

Naskah asli drama ini merupakan karya penulis skenario Jung Seo Kyung dan sutradara Kim Hee Won.

Ia sebelumnya menggarap drama Little Women.

Lalu seperti apa sinopsis drakor terbaru Polaris?

Drama ini akan mengisahkan drama roman mata-mata baru dan menceritakan kisah mata-mata yang bekerja untuk menemukan jati diri mereka yang sebenarnya.

Penulis Jung Seo Kyung juga telah mengerjakan lagu-lagu hits termasuk The Handmaiden, Mother, dan Decision to Leave.

Sementara Kim Hee Won telah memimpin produksi seperti The Crowned Clown, Crash Landing on You, Vincenzo dan banyak lagi.

Nama Kang Dong Won memang kebanyakan muncul di film, ini akan menjadi drama keempatnya dan drama pertamanya dalam hampir 20 tahun.

Sedangkan, Jun Ji Hyun lebih sering membintangi drama.

Rekomendasi drakor dibintangi Jun Ji Hyun