Jajaran Polres Way Kanan Polda Lampung Turun ke Jalanan Bagikan Takjil Gratis

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan Polda Lampung turun ke jalanan bagikan takjil gratis bagi warga Way Kanan.

Memanfaatkan momen bulan Ramadan, pihaknya juga melakukan silaturahmi langsung dengan masyarakat lewat kegiatan berbagi takjil.

Jajaran Polda Lampung itu membagikan takjil ke pengendara yang melintas di Tugu simpang empat Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan, Senin (27/3/2023) sore menjelang waktu berbuka.

"Kepada warga sekitar dan semua pengendara yang melintas di Way Kanan agar tetap berhati-hati," pinta Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna, Selasa (28/3/2023).

Teddy mengatakan, pembagian takjil untuk membantu pengendara yang masih dalam perjalanan menjelang waktu berbuka.

"Selalu berhati-hati, patuhi peraturan dan rambu-rambu lintas, kami doakan selamat sampai di rumah," ujarnya lagi.

"Kegiatan berbagi takjil ini juga menjadi salah satu bentuk kepedulian kita antar-sesama yang dapat menyambung silaturahmi antara polri dengan masyarakat yang sudah lama terjalin dengan baik," paparnya.

Polres Way Kanan, terusnya, ingin saling berbagi dan peduli kepada sesama khususnya umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa.

"Khususnya yang masih di perjalanan dan tidak sempat berbuka puasa di rumah agar nantinya tiba waktunya berbuka dapat menikmati takjil yang telah kami siapkan,” tandasnya.

