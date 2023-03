Polsek Negeri Besar Polda Lampung Serahkan Bantuan Kemanusiaan di Kampung Tegal Mukti

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Negeri Besar,Polres Way Kanan, Polda Lampung menyalurkan bantuan sosial di Kampung Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Way Kanan, Kamis (30/3/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Negeri Besar Iptu Septri Herianto menyampaikan kegiatan ini bertemakan pemberian bantuan kemanusiaan untuk negeri.

"Dengan menyalurkan paket sembako berupa beras ke rumah warga yang membutuhkan," ujarnya.

Penyaluran bantuan diserahkan lansung kepada Yuna (40) warga Kampung Tegal Mukti, Way Kanan.

"Mudah-mudahan bermanfaat," katanya.

Bantuan ini sebagai wujud kepedulian Polres Way Kanan kepada masyarakat khususnya warga yang memang membutuhkan.

Lebih lanjut, petugas juga memberikan imbauan dan pesan kamtibmas sekaligus memotivasi untuk tetap semangat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari

"Sembari kami imbau dan beri pesan kamtibmas dan menyemangati," sambung dia.

Hadir dalam kegiatan anggota Polsek Negeri Besar Brigadir Sulomo dan Briptu Santori yang mendampingi kapolsek.

(Tribunlampung.co.id)