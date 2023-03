15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Yoo Mi, Bintang Drakor Strong Girl Nam Soon

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Lee Yoo Mi yang bisa ditonton penggemar drakor fantasi.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Yoo Mi memiliki genre yang beragam, termasuk drakor fantasi.

Tidak hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Yoo Mi juga banyak dibintangi aktor dan aktris drakor ternama Korea Selatan.

Terkini, Lee Yoo Mi akan kembali menghibur penggemarnya melalui drakor Strong Girl Nam Soon.

Di sana, dia akan berperan sebagai tokoh utama bernama Kang Nam Soon.

Kang Nam Soon digambarkan sebagai gadis yang memiliki kekuatan super.

Sayangnya saat kecil, Kang Nam Soon pernah hilang di Mongolia dan kini datang ke Gangnam, Seoul, Korea Selatan untuk menemukan ibunya.

Rencananya, serial Strong Girl Nam Soom ini bakal tayang perdana pada paruh pertama 2023 di JTBC.

Sambil menunggu penayangan episode pertama, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Lee Yoo Mi berikut ini.

1. Connect (Disney+ / 2022) - university student (ep.1).

2. Mental Coach Jegal (2022).

3. If You Wish Upon Me (2022).

4. All of Us Are Dead (2022).

5. Squid Game (2021).

