Polsek Baradatu Way Kanan Polda Lampung Sambangi Warga Salurkan Bantuan Kemanusian

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Polsek Baradatu Polres Way Kanan, Polda Lampung, menyalurkan bantuan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan di Kampung Mekar Sari, Baradatu, Way Kanan, Sabtu(01/04/2023).

Kapolres Way kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Baradatu Kompol Edy Saputra menerangkan kegiatan ini bertemakan pemberian bantuan kemanusiaan untuk Negeri, dengan menyalurkan paket sembako berupa beras, minyak goreng dan mie instan ke rumah warga yang membutuhkan.

Selain itu, bantuan ini sebagai wujud kepedulian Polres Way Kanan Polda Lampung kepada masyarakat yang terdampak dari kenaikan dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting).

"Alhamdulillah, pada bulan ramadhan yang penuh berkah ini kami masih bisa berbagi antar sesama. Semoga bantuan ini bisa meringankan sedikit beban masyarakat," Ungkap Edy.

Lebih lanjut, petugas juga memberikan himbauan dan pesan Kamtibmas sekaligus memotivasi untuk tetap semangat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

"Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan disalurkan untuk Samadi (87), Kateni(79), Tukirah (77) dan Ponimen(71) merupakan warga Kampung Mekar Sari," tandas Kapolsek. (*)

