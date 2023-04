9 Rating Drama Korea Terbaru April 2023, The Real Has Come Merosot

Ilustrasi. Perolehan rating drama Korea terbaru The Real Has Come episode 5 mengalami penurunan.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru April 2023, rating drakor The Real Has Come merosot.

Perolehan rating drama Korea terbaru The Real Has Come episode 5 mengalami penurunan.

Penurunan rating juga dialami oleh tiga drama Korea terbaru lainnya yang tayang pada Sabtu (9/4/2023).

Tiga drakor terbaru itu di antaranya Pandora Beneath the Paradise, Divorce Attorney Shin, dan Joseon Attorney a Morality.

Sedangkan Taxi Driver 2 ratingnya meroket di episode 14.

Drakor terbaru Duty of School part 2 dinantikan para KDrama yang tak sabar untuk menyaksikan kelanjutan ceritanya.

Kapan Duty of School part 2 tayang? Intip bocorannya di sini.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (9/4/2023):

1. The Real Has Come (2023)

Perolehan rating drakor The Real Has Come episode 5 merosot di angka 16,5 persen.

Sebelumnya, rating The Real Has Come di episode 4 mengalami peningkatan di angka 19,5 persen, dari perolehan episode 3 yang meraih 18,1 persen.

Di penayangan episode 2, The Real Has Come mencetak rekor baru dengan perolehan rating 20,8 persen.

Drakor terbaru The Real Has Come tayang perdana dengan mencetak rating fantastis 17,7 persen.

Drakor terbaru yang tayang 25 Maret 2023 ini, mengisahkan tentang wanita hamil yang belum menikah dan membesarkan anaknya sendiri, bernama Oh Yeon Doo.

