Aktor James Corden Faktor Kunci Penunjukan Frank Lampard Menjadi Pelatih Sementara Chelsea 

Tribunlalmpung.co.id,- Aktor sekaligus komedian asal Inggris James Corden disebut memainkan peran kembalinya Frank Lampard ke Chelsea

Pemilik Chelsea Todd Boehly memutuskan memecat Graham Potter akhir pekan lalu pasca The Blues tergelincir ke klasemen paruh bawah Liga Premier.

Graham Potter di Stamford Bridge musim panas lalu menggantikan manajer peraih Liga Champions Thomas Tuchel

Namun Graham Potter gagal meningkatkan performa skuad The Blues yang mahal.

Ia ia dipecat setelah kurang tujuh bulan di Stamford Bridge

Kemudian muncul nama-nama Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino dan Luis Enrique yang menjadi target klub menggantikan Potter

Namun semua nama itu tak belum ada yang pasti, karena Chelsea memutuskan menunggu hingga musim panas untuk menunjuk bos baru karena mereka ingin membuat keputusan yang tepat.

Alhasil, klub segera mencari solusi jangka pendek menggantikan Potter dan menunjuk legenda Chelsea Frank Lampard sebagai caretaker manager hingga akhir musim.

Lampard salah satu pemain terhebat Chelsea telah melatih mantan klubnya antara 2019 dan 2021.

Kembalinya Frank Lampard ke Chelsea ternyata ada peran besar dari Aktor sekaligus Komedian asal Inggris James Corden

Todd Boehly didesak mempekerjakan kembali mantan gelandang Inggris itu oleh bintang TV Corden seperti dikutip tribunlampung dari metro UK, Senin (10/4/2023)

Todd Boehly dan Corden diketahi telah berteman selama 12 bulan terakhir, keduanya terlihat menikmati pertandingan Chelsea bersama di awal musim dan pada malam hari di London.

Corden mengenal Lampard melalui acara Sky A League of They Own, di mana sepupu Frank Lampard, Jamie Redknapp, menjadi kapten tim.

Sementara mantan bos Everton, Lampard, baru ditunjuk hingga akhir musim, ada perasaan bahwa dia bisa mendapatkan kontrak permanen jika Chelsea meningkat di Liga Premier dan Liga Champions.