9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kang Hoon, Pemain Drakor A Time Called You

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Kang Hoon, bintang drakor A Time Called You (2023).

Apalagi rekomendasi drama Korea terbaru Kang Hoon memiliki beragam genre drakor yang unik.

Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Kang Hoon juga punya cerita drakor yang menarik.

Sebelumnya, Kang Hoon berperan pada drama Little Women (2022).

Di tahun ini, ia membintangi dua drakor terbaru salah satunya yaitu A Time Called You.

Pada drama ini, Kang Hoon akan memerankan nama tokoh Jung In Kyu.

Drakor A Time Called You rencananya akan tayang pada Juli 2023 mendatang.

Juga diketahui, drama bergenre thriller ini akan tayang dengan jumlah 12 episode di kanal Netflix.

Selain A Time Called Yiu, berikut rekomendasi drama Korea dibintangi Kang Hoon.

1. The Secret Romantic Guesthouse (2023).

2. Little Women (2022).

3. Twenty Five Twenty One (2022).

4. The Red Sleeve (2021).

5. You Are My Spring (2021).

