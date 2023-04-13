Drakor Terbaru
5 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim So Hye, Pemeran Drakor Pure Boxer
Berikut rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim So Hye, kini ia didapuk membintangi drakor Pure Boxer. Simak detailnya.
Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim So Hye, bintang drakor Pure Boxer.
Rekomendasi drama Korea terbaru milik Kim So Hye memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.
Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Kim So Hye punya genre yang menarik seperti drakor romantis dan misteri.
Usai membintangi drakor Her Bucket List (2021), kini Kim So Hye berperan dalam drama terbaru yaitu Pure Boxer.
Rencananya, drama ini akan tayang pada September 2023 mendatang.
Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru April 2023, Stealer The Treasure Keeper Tayang Perdana
Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Can This Love Be Translated, Rencananya Dibintangi Son Suk Ku
Kim So Hye akan beradu akting dengan Lee Sang Yeob yang memerankan seorang agen olahraga berdarah dingin.
Pada drama berlatar olahraga ini nantinya Kim So Hye akan berperan sebagai Lee Kwon Sook.
Aktris cantik kelahiran 19 Juli 1999 ini juga sebelumnya telah membintangi banyak drama.
Berikut rekomendasi drama dibintangi Kim So Hye.
1. Pure Boxer (2023).
2. Her Bucket List (2021).
3. How to Buy a Friend (2020).
4. Best Chicken (2019).
5. Queen of Ring (2017).
Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru April 2023, Bora Deborah Tayang Perdana
Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru April 2023, The Secret Romantic Guest House Tertinggi
|Sinopsis Drama Korea Terbaru Can This Love Be Translated, Rencananya Dibintangi Son Suk Ku
|10 Rating Drama Korea Terbaru April 2023, Bora Deborah Tayang Perdana
|9 Rating Drama Korea Terbaru April 2023, The Secret Romantic Guest House Tertinggi
|11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yoon Park, Pemeran Drakor Beneficial Fraud
|9 Rating Drama Korea Terbaru April 2023, The Secret Romantic Guest House Meningkat