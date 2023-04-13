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Drakor Terbaru

5 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim So Hye, Pemeran Drakor Pure Boxer

Berikut rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim So Hye, kini ia didapuk membintangi drakor Pure Boxer. Simak detailnya.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto 5 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim So Hye, Pemeran Drakor Pure Boxer
Asianwiki
Ilustrasi poster drakor. Berikut rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim So Hye. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim So Hye, bintang drakor Pure Boxer. 

Rekomendasi drama Korea terbaru  milik Kim So Hye memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Kim So Hye punya genre yang menarik seperti drakor romantis dan misteri.

Usai membintangi drakor Her Bucket List (2021), kini Kim So Hye berperan dalam drama terbaru yaitu Pure Boxer.

Rencananya, drama ini akan tayang pada September 2023 mendatang.

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Kim So Hye akan beradu akting dengan Lee Sang Yeob yang memerankan seorang agen olahraga berdarah dingin.

Pada drama berlatar olahraga ini nantinya Kim So Hye akan berperan sebagai Lee Kwon Sook.

Aktris cantik kelahiran 19 Juli 1999 ini juga sebelumnya telah membintangi banyak drama. 

Berikut rekomendasi drama dibintangi Kim So Hye.

1. Pure Boxer (2023).

2. Her Bucket List (2021).

3. How to Buy a Friend (2020).

4. Best Chicken (2019).

5. Queen of Ring (2017).

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Sumber: Tribun Lampung
Tags
drama Korea
drakor
romantis
misteri
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