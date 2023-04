Sinopsis Drama Korea Terbaru Can This Love Be Translated, Rencananya Dibintangi Son Suk Ku

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru berjudul Can This Love Be Translated.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Intip sinopsis drama Korea terbaru Can This Love Be Translated, drakor yang rencananya dibintangi oleh aktor Son Suk Ku.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Can This Love Be Translated, penggemar dapat mengetahui gambaran cerita drakor yang akan disajikan.

Terlebih melalui sinopsis drama Korea terbaru Can This Love Be Translated ini pula penggemar bisa mengetahui aktris dan aktor yang terlibat di drakornya.

Nama Son Suk Ku terkenal pada drakor My Liberation Notes (2022) dan D.P.(2021).

Kini ia diincar menjadi pemain dalam drakor romantis terbaru Can This Love Be Translated.

Drama ini rencananya akan mulai syuting pada pertengahan tahun 2023.

Drama yang akan datang ini akan ditulis oleh duo penulis skenario terkenal yang dikenal sebagai Hong Sisters (Hong Jung Eun dan Hong Mi Ran).

Karya mereka sebelumnya termasuk drama hit Alchemy of Souls, Hotel Del Luna, You’re Beautiful, My Girlfriend is a Gumiho, The Greatest Love, Master’s Sun, dan banyak lagi.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Can This Love Be Translated?

Drama ini merupakan drama romantis tentang seorang wanita yang bekerja sebagai penerjemah.

Bersama dengan seorang pria yang berbicara bahasa cinta yang sama sekali berbeda dari bahasanya sendiri.

Karena pendekatan mereka yang berlawanan untuk berbicara tentang cinta, keduanya berulang kali salah paham satu sama lain dan menjadi frustrasi karena niat mereka hilang dalam terjemahan.

Son Suk Ku telah ditawari peran utama aktor A-list Joo Ho Jin, yang jatuh cinta dengan penerjemahnya Cha Shin Hye.

Rekomendasi drakor dibintangi Son Suk Ku

