Gisel Nangis Peluk Gading Marten Seraya Ungkap Perasaannya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Gisel tak kuasa membendung air matanya saat tampil dia acara Saurans NET TV.

Gisel menangis seraya memeluk Gading Marten, mantan suaminya depan host Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Denny Cagur.

Dalam kesempatan itu, Gisel ungkap perasaannya mengenai keberadaan Gading Marten di sisinya selama ini.

Gisel pun mengungkapkan rasa syukur karena Gading Marten selalu ada dalam hidupnya.

Selain itu, Gisel menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Gading Marten.

Gisel berterima kasih atas dukungan yang diberikan Gading selama ini.

"Pokoknya terima kasih, buat all the support, buat penerimaannya, buat all the love, kasih yang besar," ucap Gisel, dikutip dari YouTube Ini Talk Show, Kamis (13/4/2023).

Gisel juga sangat bersyukur mantan suaminya itu selalu ada untuknya terlepas dari persoalan yang pernah ada di antara mereka di masa lalu.

"Sudah selalu dewasa, sudah selalu ada juga. Ya gitu deh pokoknya bersyukur, kalau ditanyain tuh pasti bersyukur," kata Gisel.

Dengan suara tersedu-sedu, ibu satu anak ini memilih menyudahi omongannya.

"Sudah ah, jelek nih," tuturnya.

Gading Marten yang mendengar penuturan Gisel langsung memeluk mantan istrinya itu.

Ia juga mencoba menenangkannya.

Lebih lanjut, Gisel merasa bersyukur lantaran Gading selalu ada untuknya saat ia sedang menjalani proses dan pembelajaran hidup yang berat.