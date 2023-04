Gisel Tangisi Gading Marten hingga Ucap Syukur Cinta Besar Ayah Gempi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini, Gisella Anastasia atau Gisel merasa bersyukur mempunyai mantan suami seperti Gading Marten.

Meskipun Gisel dan Gading Marten sudah bukan pasangan suami istri lagi, ayah Gempi mengaku siap memberi support Gisella Anastasia.

Saat mengucap rasa syukurnya di hadapan Gading Marten, air mata Gisel tidak tertahan hingga menangis haru.

Gisel mengatakan bersyukur memiliki mantan seperti Gading Marten.

Disebutkan oleh Gisel, bahwa Gading merupakan sosok yang dewasa dan selalu menerimanya.

Baca juga: Gisel Menangis Peluk Gading Marten, Keduanya Punya Mimpi Buat Gempi

"Udah selalu dewasa, udah selalu ada juga."

Tangis Gisel pun pecah saat mengungkap rasa terima kasihnya kepada Gading Marten.

Gisel pun memeluk Gading Marten diiringi dengan tangisan rasa terima kasihnya.

"Ya gitu deh pokoknya bersyukur kalo ditanyain itu pasti bersyukur, udah ah jelek nih," sambung Gisel sambil memeluk Gading.

"Pokonya makasih buat all the support, buat penerimaannya, buat all the love kasih yang besar," ujar Gisella Anastasia dikutip pada laman Instagram @lambegosiip, Kamis (13/04/2023).

Melihat hal tersebut, ayah Gempita Nora Marten ini langsung terharu melihat mantan istrinya.

Ia pun menyambut baik pelukan hangat dari Gisel.

Tak hanya itu, netizen pun ikut mengomentari potongan video tersebut.

"Gadingnya tulus sayang, Giselnya suka main-main," ucap netizen.

Baca juga: Air Mata Gisella Anastasia Tumpah saat Berhadapan dengan Gading Marten