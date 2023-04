Polres Way Kanan Polda Lampung Amankan Tempat Ibadah Hingga Lokasi Rawan Kecelakaan Jelang Lebaran

Rakor pengamanan Lebaran oleh jajaran Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, dan instansi terkait bakal mengamankan tempat ibadah hingga lokasi rawan kriminalitas maupun rawan kecelakaan di momen arus mudik Lebaran.

"Polres Way Kanan melakukan pengamanan baik di tempat ibadah, maupun di beberapa titik yang dianggap rawan kriminalitas dan rawan kecelakaan," jelas Kapolres Way Kanan, Polda Lampung AKBP Teddy Rachesna, Jumat (14/4/2023).

Terkait pengamanan ini, terusnya, bukan saja peran dari lepolisian, tetapi juga TNI, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya.

"Serta diharapkan juga masyarakat turut berperan aktif," pintanya.

Polres Way Kanan, Polda Lampung telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka menghadapi Operasi Ketupat Krakatau 2023 di Aula Adi Pradana Polres Way Kanan, Kamis(13/4/2023).

Teddy mengatakan, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Polres Way Kanan akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Ketupat Krakatau 2023 yang merupakan Operasi Kemanusiaan.

"Kami mengharapkan semua stakeholder atau instansi terkait, bisa bersinergi dengan optimal dalam melaksanakan pelayanan prima," ujar Teddy.



"Sehingga dapat mewujudkan sitkamtibmas yang kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan merayakan Lebaran," sambungnya.

Tujuan rakor adalah untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Way Kanan.

"Sehingga jika terjadi permasalahan yang ada seperti persoalan pengamanan, perhubungan, dalam hal lalu lintas arus mudik dan balik, apabila macet karena bencana alam agar dapat menyiapkan alat yang standby dilokasi tersebut sehingga dapat diminimalisir,” urai Teddy.

Pengamanan untuk hari Raya Idul Fitri, lanjut Kapolres, pihaknya bekerja sama dengan TNI dan mitra kambtibmas lainnya.

Kegiatan rakor sendiri dipimpin Kapolres Way Kanan, dihadiri Bupati Way Kanan yang diwakili Kasat Pol PP Irawan, Dandim 0427 Way Kanan diwakili Pasiops Letda Czi Edi Zarpait berikut pejabat utama polres, kapolsek jajaran, dinas perhubungan, dinas kesehatan, SKPD, senkom dan beberapa intansi terkait lainnya.

