Consina Store Lampung Beri Diskon hingga 70 Persen untuk Perlengkapan Outdoor 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Consina Store Lampung menghadirkan promo yang berlangsung hingga Lebaran Idul Fitri

Kepala Toko Consina Store Lampung Nina Septiyani mengatakan, promonya adalah diskon 30 persen kaos casual cewek dan cowok, serta tas urban series.

Diskon 50 persen jaket, celana pendek, jam tangan, dan kacamata.

Diskon 40 persen kaos ultra series, dan diskon 60 persen sandal anak-anak.

Kemudian diskon 70 persen kemeja serta produk nasional geografi yakni jaket, tas backpack, kaos, celana pendek dan celana panjang.

"Ada juga diskon 10 persen untuk produk yang belum mendapatkan diskon," kata Nina, Sabtu 15 April 2023.

Consina Store Lampung adalah toko yang menjual perlengkapan outdoor lengkap.

Perlengkapan outdoor itu ada untuk usia anak-anak hingga dewasa.

Sehingga untuk yang ingin melakukan kegiatan outdoor dengan anaknya bisa membeli perlengkapannya disini.

Semua perlengkapan outdoor ini dijamin berkualitas, awet, memiliki warna menarik, dan keren.Consina Store Lampung ada di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 45 C Gedong Meneng, Bandar Lampung.

Buka setiap hari dari pukul 09.00-21.00.

Untuk tahu lebih lanjut mengenai produk di Consina Store Lampung dan promonya bisa lihat di Instagram @consinastorelampung



( Tribunlampung.co.id / Jelita Dini Kinanti )