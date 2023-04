Cabai Rawit di Mesuji Lampung Jelang Lebaran Normal, Rp 30 Ribu per Kilogram

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Harga cabai di Pasar Berasan Makmur di Kabupaten Mesuji Lampung masih normal belum ada kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri, Senin (16/4/2023).

Menurut pedagang sayuran di Pasar Berasan Makmur Mesuji Lampung Fitri, harga cabai sejauh ini masih normal belum ada kenaikan.

"Masih normal Mas belum ada kenaikan, biasanya sih naik dekat-dekat lebaran," ujarnya.

Untuk harganya sendiri, Fitri menyebut harga cabai rawit per kilogram nya hanya Rp 30 ribu.

Sedangkan untuk cabai merah per kilogram nya dibanderol Rp 30 ribu.

Terpisah, ibu rumah tangga di Desa Berasan Makmur, Kecamatan Tanjung Raya Dian mengungkapkan bahwa harga cabai sampai saat ini relatif cukup murah.

"Harga cabai untuk nya masih murah aja, harga Rp 28 sampai Rp 30 ribu per kilogram. Biasanya kalau jelang lebaran harganya selangit bisa Rp 70 ribu bahkan pernah Rp 100 ribu," terangnya.

Bahkan ia menyebut jika harga cabai saat ini dibandingkan dengan awal Ramadan cenderung lebih murah.

Sebab, cabai rawit maupun cabai merah besar harganya mencapai Rp 35-45 ribu per kilogram.

Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Pemkab Mesuji, Eka Apriyanto mengatakan jika harga kebutuhan pokok jelang Ramadan masih aman.

"Sebelumnya, kami dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Mesuji telah melakukan sidak dan hasilnya untuk harga masih aman," terangnya.

Misalnya, ia menyebut untuk harga dan pasokan komoditi yang aman ada bawang merah yang harganya mencapai Rp 28-35 ribu per kilogram.

Kemudian cabai merah harganya mencapai Rp 30 ribu per kilogram.

Cabai rawit hijau Rp 30 ribu per kilogram, telur ayam Rp 51 ribu- Rp 54 ribu per karpetnya dan daging ayam Rp 30 ribu per kilogram.

( Tribunlampung.co.id / Rangga Yusuf )