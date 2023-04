Sinopsis Drama Korea Terbaru All That We Loved, Cinta Segitiga Akibat Transplantasi Ginjal

Sinopsis drama Korea terbaru All That We Loved kisah cinta segitiga dua sahabat karena transplantasi ginjal terhadap siswi pindahan.

Tribunlampung.co.id - Sinopsis drama Korea terbaru All That We Loved yang bercerita tentang persahabatan berujung cinta segitiga antar siswa sekolah.

Dalam sinopsis drama Korea terbaru All That We Loved, mulanya ada dua remaja laki-laki yang bersahabat namun akhirnya jatuh cinta pada seorang siswi pindahan.

Di sinopsis drama Korea terbaru All That We Loved, kedua remaja laki-laki itu bisa jatuh cinta karena salah satunya menerima transpalasi ginjal dari sahabatnya.

Drakor ini akan tayang pada Mei 2023 di tvN yang juga dapat disaksikan di website TVING.

Ini merupakan drama romansa SMA yang menggambarkan persahabatan yang solid dan kisah cinta yang tulus.

Mulanya dua orang sahabat yakni Go Yoo (yang diperankan Sehun EXO) dan Go Joon Hee (yang diperankan Jo Joon Young).

Mereka akhirnya secara bersamaan jatuh cinta pada murid pindahan Han So Yeon (yang diperankan Jang Yeo Bin).

Drakor ini akan mengambil latar tahu 2006 sehingga penonton dibuat untuk merasakan nostalgia.

kedua remaja laki-laki itu sudah bersahabat sejak usia 10 tahun dan akhirnya sama-sama mengalami jatuh cinta pertama.

Go Yoo adalah siswa berusia 18 tahun yang sangat populer di sekolahnya.

Ia merupakan idaman semua siswi.

Siswa satu itu juga pandai bermain basket, tak heran banyak siswi yang memperebutkannya buat jadi kekasih.

Meskipun sudah punya banyak penggemar, Go Yoo hanya menaruh hati pada siswi pindahan yaitu Han So Yeon.

Sementara itu Go Joon Hee merupakan siswa berprestasi dan berkuasa di sekolah.