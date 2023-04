Petugas Pos Yan Polres Way Kanan Polda Lampung Beri Tips Mudik Aman dan Berkesan ke Pemudik

Personel gabungan pengamanan Operasi Krakatau 2023 Polres Way Kanan Polda Lampung melaksanakan pengaturan lalu lintas di Pos Pelayanan Rest Area Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Rabu (19/04/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Personel gabungan pengamanan Operasi Krakatau 2023 Polres Way Kanan Polda Lampung melaksanakan pengaturan lalu lintas di Pos Pelayanan Rest Area Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Rabu (19/04/2023).

Kapolres Way Kanan Polda Lampung AKBP Teddy Rachesna melalui KA Pos Pelayanan Rest Area Kampung Suka Negeri Ipda Wahyu menyampaikan jika personel gabungan dari TNI, Polres Way Kanan, Dishub, Dinkes, Satpol PP dan Senkom melaksanakan salah satu tugas pokok yakni pengaturan lalulintas di depan Posyan tersebut .

"Ini untuk memastikan kamseltibcar lantas dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama arus mudik menjelang Idul Fitri 1444 H,“ kata Ipda Wahyu.

Dikatakan Wahyu bahwa dalam situasi dan kondisi apapun personel yang bertugas dalam pengamanan Operasi Krakatau 2023 selalu ada ditengah-tengah warga untuk menciptakan mudik aman dan berkesan .

Di sela-sela kegiataan, personil Pos Yan juga dengan tidak bosan tetap memberikan himbauan kepada para pengguna jalan raya agar selalu berhati-hati sewaktu mengendarai atau mengemudikan kendaraan agar selamat sampai dengan tujuan. (*)

(Tribunlampung.co.id)