Satlantas Polres Way Kanan Polda Lampung Pasang Banner Himbauan di Jalur Mudik Lebaran 2023

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Unit Kamsel (keamanan keselamatan) Satlantas Polres Way Kanan melaksanakan kegiatan pemasangan banner himbauan di sepanjang Jalinsum (Jalan Lintas Tengah Sumatera) Kabupaten Way Kanan, Kamis (20/04/2023).

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Lantas Polres Way Kanan AKP Elvis Yani menyampaikan dalam rangka Operasi Ketupat Krakatau 2023 ini personel Unit Kamsel Satlantas Polres Way Kanan melaksanakan pemasangan benner himbauan kepada pengguna jalan atau pemudik yang melintas di Jalinsum Way Kanan.

Lebih lanjut, dihimbau kepada masyarakat bahwa keluarga menugu kedatanganmu mudik aman dengan mengutamakan keselamatan.

“Yuk, patuhi aturan lalulintas dan hindari pelanggaran”. Jelas Elvis

Oleh karena itu, Kasatlantas berharap agar penguna jalan lebih dasar etika berlalulintas guna terciptanya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang kondusif. (*)

