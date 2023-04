Harga Daging Sapi di Pesisir Barat Lampung Tembus Rp 170 Ribu per Kilogram

- H-1 Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 harga daging sapi di Pesisir Barat Lampung terpantau melonjak hingga tembus Rp 170 ribu per kilogram.

Pantauandi Pasar Way Batu Pesisir Barat sejumlah warga nampak memadati pasar tempat penjualan daging sapi.

Masnariah salah satu pembeli mengatakan, ia sengaja datang ke pasar untuk membeli daging sapi segar di tempat tersebut untuk kebutuhan lebaran.

"Meskipun harganya naik terpaksa dibeli juga karena kebutuhan untuk hajatan memasuki lebaran," ungkap Masnariah, Jumat (21/4/2023).

Dikatakannya, daging sapi yang dijual di pasar Way Batu tersebut bervariasi, mulai dari iga, jeroan dan daging segar.

