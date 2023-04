Pasca Lebaran Cabai Rawit di Mesuji Lampung Rp 30 Ribu per Kg

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Seusai Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, harga cabai rawit di Kabupaten Mesuji Lampung masih normal per kilogramnya hanya dibanderol Rp 30 ribu, Sabtu (29/4/2023).

Menurut pedagang sayuran di Pasar Berasan Makmur Lisna harga cabai rawit sampai saat ini tidak ada perubahan yang signifikan.

"Kalau cabe rawit hanya Rp 30 ribu per kilogram, artinya tidak ada perubahan, bisa dibilang menurun," ujarnya.

Sedangkan untuk cabai merah, Lisna menyebut harganya mencapai Rp 25 ribu per kilogram.

Lisna menuturkan jika harga cabai saat Bulan Puasa maupun saat Hari Raya Idul Fitri mencapai Rp 30-35 ribu per kilogram.

"Untuk harga bahan pokok Lebaran tahun ini cukup normal harganya dan stok juga ada," ucapnya.

Diketahui sebelumnya, berdasarkan data yang dihimpun dari Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Kabupaten Mesuji per 18 April 2023.

Harga cabai rawit hijau di Pasar Brabasan mencapai Rp 30 ribu per kilogram.

Lalu untuk cabai keriting merah mencapai Rp 30 ribu dan cabai keriting hijau Rp 25 ribu per kilogram.

Pasar KTM harga cabai rawit hijau sebelum Lebaran mencapai Rp 35 ribu per kilogram.

Baca juga: H+6 Lebaran Harga Sembako di Lampung Timur Alami Penurunan, Cabai Tembus Rp 15 Ribu/Kg

Cabai keriting merah mencapai Rp 35 ribu, cabai keriting hijau Rp 30 ribu dan cabai merah besar Rp 35 ribu per kilogram.

Untuk di Pasar Simpang Pematang, harga cabai rawit hijau sebelum Lebaran mencapai Rp 30 ribu per kilogram.

Cabai keriting merah Rp 30 ribu per kilogram, cabai keriting hijau Rp 20 ribu per kilogram dan cabai merah besar Rp 30 ribu per kilogram.

Terakhir di Pasar Panca Warna harga cabai rawit hijau mencapai Rp 23 ribu per kilogram, cabai keriting merah Rp 25 ribu per kilogram dan cabai merah besar Rp 25 ribu per kilogram.

(Tribunlampung.co.id /Rangga Yusuf)