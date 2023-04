Rekomendasi Drama Korea Terbaru Suho EXO, Pemain Drakor Aramun’s Sword: Arthdal Chronicles

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Suho EXO.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Suho EXO, pencinta drakor bisa mengetahui rekam jejaknya selama melebarkan sayap ke dunia akting.

Diketahui, rekomendasi drama Korea terbaru Suho EXO memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Terbaru, Suho EXO dilaporkan akan tampil di drama Korea terbaru Aramun’s Sword: Arthdal Chronicles.

Namun kehadiranannya hanya sebatas pada cameo di sana.

Akan tetapi, belum ada informasi mengenai peran yang bakal dilakoni oleh Suho EXO.

Adapun Aramun’s Sword: Arthdal Chronicles merupakan lanjutan dari drakor Arthdal Chronicles yang tayang pada 2019 lalu.

Serial ini bercerita tentang kisah yang terjadi di Arthdal, sekitar satu dekade kemudian.

Salah satu tokohnya, Agos juga akhirnya berhasil menyatukan kembali 30 klan di bawah kepemimpinan Eun Seom setelah 200 tahun.

Rencananya, drakor Arthdal Chronicles season 2 ini bakal tayang pada tahun 2023 di Netflix.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Suho EXO.

1. Behind Your Touch (2023)

2. How Are You Bread (2020)

3. Rich Man (2018)

4. The Universe’s Star (2017)

5. EXO Next Door (2015)

6. Prime Minister and I (2013)

7. To the Beautiful You (2012)

Itulah deretan rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Suho EXO. (Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)