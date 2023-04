Sinopsis Drama Korea Terbaru Let's Get Caught by the Neck Dibintangi Kim Ha Neul

Ilustrasi poster drakor. Simak sinopsis drama Korea terbaru Let's Get Caught by the Neck, drakor yang dibintangi Kim Ha Neul.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Let's Get Caught by the Neck, drakor yang dibintangi Kim Ha Neul.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Let's Get Caught by the Neck, pencinta drakor atau penggemar Kim Ha Neul bisa mengetahui cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Let's Get Caught by the Neck juga bisa mendapatkan gambaran artis yang terlibat dalam drakor tersebut.

Usai membintangi drakor Kill Heel (2022), kini Kim Ha Neul akan membintangi drakor berjudul Let's Get Caught by the Neck.

Drama ini rencananya akan mulai syuting di akhir tahun 2023 mendatang.

Perlu diketahui, drakor tersebut bergenre misteri dan drama.

Dalam drakor terbaru Let's Get Caught by the Neck, Kim Ha Neul akan memerankan tokoh Seo Jung Won.

Drakor ini juga merupakan adaptasi dari novel.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Let's Get Caught by the Neck?

K-drama mendatang Let's Get Caught by the Neck akan disutradarai oleh Lee Ho.

Ini akan menceritakan kisah seorang reporter yang dituduh sebagai pembunuh.

Drama ini akan menampilkan prosesnya menemukan kebenaran untuk membersihkan namanya.

Kim Ha Neul akan berperan sebagai Seo Jung Won.

Yaitu seorang reporter khusus yang diduga melakukan pembunuhan terhadap seseorang.

