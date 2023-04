Diduga Nikita Mirzani Pukuli Seorang Polisi Jerman, Antonio Dedola Langsung Talak Cerai

Tribunlampung.co.id - Terungkap sosok Antonio Dedola, pria bule yang menalak cerai Nikita Mirzani ternyata bertahun-tahun sebagai petugas polisi di Jerman.

Terbongkarnya Antoni Dedola sebagai petugas polisi Jerman berdasarkan pengakuannya sendiri setelah kisruh perceraian dengan Nikita Mirzani.

Antonio Dedola membantah tudingan mencuri barang mewah Nikita Mirzani karena dirinya adalah petugas polisi di Jerman yang bertahun-tahun membela keadilan.

Antonio Dedola pun membongkar perlakuan Nikita Mirzani kepadanya yang notabene sebagai petugas polisi di Jerman, hingga menalak cerai.

Pria bule ini menalak cerai Nikita karena mereka sudah menikah secara siri.

Pernikahan selebriti Nikita Mirzani dengan pria Jerman, Antonio Dedola terungkap setelah munculnya kabar perceraian.

Diberitakan, Nikita Mirzana telah menikah siri dengan Antonio Dedola sejak 22 Januari 2023 lalu.

Baru tiga bulan menikah, Antonio Dedola justru menjatuhkan talak cerai pada Nikita Mirzani.

Diduga penyebab pernikahan Nikita Mirzani dan Antonio Dedola hanya bertahan seumur jagung adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dugaan itu muncul setelah Antonio Dedola curhat Instagram Story miliknya dan menyinggung soal KDRT yang dilakukan Nikita Mirzani.

"Did she also tell you that she beat me at that day?

With fists, kicks, throwing, objects againts my head and body and how was treating me?" tulis Antonio pada Sabtu (29/4/2023).

(Apakah dia juga memberitahumu bahwa dia memukuliku hari itu?

Dengan tinju, tendangan, lemparan, benda ke kepala dan tubuh saya dan bagaimana memperlakukanku?)

