7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ha Yoon Kyung, Ada Drakor Romantis

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi aktris Ha Yoon Kyung pemain drakor See You in My 19th Life.

Rekomendasi drama Korea terbaru milik Ha Yoon Kyung memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru Ha Yoon Kyung punya cerita drakor yang menarik.

Diketahui Ha Yoon Kyung akan membintangi drakor terbaru berjudul See You in My 19th Life.

Rencananya drakor ini akan tayang pada Juni 2023.

Drakor See You in My 19th Life merupakan drama bergenre romantis.

Pada drakor ini Ha Yoon Kyung berperan sebagai Yoon Cho-Won.

Drama ini digarap langsung oleh sutradara Lee Na Jeong.

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Lee Hye dan Choi Young Rin.

Selain drakor tersebut, berikut rekomendasi drakor dibintangi Ha Yoon Kyung.

1. Dr. Romantic 3 (2023).

2. See You in My 19th Life (2023).

3. Extraordinary Attorney Woo (2022).

4. Hospital Playlist 2 (2021).

