Chat Nikita Mirzani Bocor, Bahasa Inggris Istri Antonio Dedola Disorot

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bahasa Inggris Nikita Mirzani jadi sorotan ketika isi chatnya dengan sang suami, Antonio Dedola bocor.

Belakangan, perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola menyita perhatian publik.

Pasalnya, Toni, sapaan akrab Antonio Dedola dituding membawa kabur barang mewah Nikita Mirzani.

Tidak hanya itu, dia juga sudah menalak cerai istrinya, Nikita yang ternyata diam-diam sudah dinikahi secara siri pada Januari 2023 lalu.

Diketahui Antonio Dedola menalak cerai Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp.

Tak terima dituduh sebagai pencuri, Toni kemudian membantah dengan membeberkan sejumlah bukti yang dimilikinya melalui media sosial.

Rupanya, beberapa postingannya itu membuat Nikita Mirzani panik dan berupaya membuat sang suami menghapus postingan.

Bahkan ibu tiga anak ini sampai memohon-mohon pada sang bule Jerman.

Hal tersebut terungkap dari postingan Toni di Instagram Story yang membocorkan isi chat Nikita Mirzani.

"Please deleted your story. Finish. All my family's watching," tulis Nikita Mirzani dikutip dari Instagram @toni.dedola, Senin (1/5/2023).

"Pls deleted. You can block me after this."

"We don't need to talk again. But I just want you to deleted. Bcs all journalist will put on media," sambungnya.

Isi chat Nikita Mirzani yang bocor itu pun tersebar di berbagai akun gosip dan menuai reaksi netizen.

Banyak warganet yang kemudian menyoroti bahasa Inggris wanita 37 tahun tersebut.