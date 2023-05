Dicerai Antonio Dedola, Nikita Mirzani Langsung Mengadu ke Robby Purba

Tribunlampung.co.id - Nikita Mirzani dicerai suami baru Antonio Dedola setelah tiga bulan nikah.

Menariknya, Antonio Dedola menceraikan Nikita Mirzani lewat chat WA.

Setelah dicerai suami bulenya, Nikita Mirzani langsung curhat ke rekan artis Robby Purba.

Seperti apa isi curhatnya?

Di tengah kisruh saling umbar aib dengan Nikita di media sosial, kini Antonio Dedola mengaku ada pihak yang ingin meretas akun Instagram miliknya.

Pria yang berasal dari Jerman itu membagikan tangkapan layar pesan Facebook yang mengiriminya kode Instagram.

Saat membuat Instagram story ini, Antonio Dedola sengaja mencoret kode Instagramnya untuk mencegah penyalahgunaan kembali.

Disamping itu, Antonio Dedola juga mengungkapkan perasaannya setelah pihak tersebut diduga akan meretas akunnya.

"Someone is trying to hack my Instagram! (Seseorang mencoba meretas Instagramku!)" tulis Antonio Dedola dikutip dari Instagram @toni.dedola, Senin (1/5/2023).

Diketahui sebelumnya, Antonio Dedola atau yang akrab disapa Toni telah menikah dengan Nikita Mirzani sejak 22 Januari 2023 lalu.

Akan tetapi, Toni telah menceraikan Nikita Mirzani.

Bahkan ia menceraikan Nikita Mirzani hanya melalui pesan WhatsApp.

"Nama saya Antonio Dedola dan saya menceraikan kamu Nikita Mirzani sekarang, ini artinya kita tidak lagi menikah, dan kamu bebas memulai kehidupan baru, untuk ke depannya, aku harap yang terbaik buat kamu dan berharap kamu menemukan kebahagian," tulis Antonio dalam Bahasa Inggris.

Hingga kini, kabar perseteruan keduanya pun cukup hangat.