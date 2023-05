Wujudkan Pilkakam Aman, Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Simulasi Pam TPS

Latpraops Mantap Praja Ramik Ragom 2023 mengusung tema “ Polres Way Kanan dan Jajaran siap mengamankan tahapan pemilihan kepala kampung (Pilkakam) serentak di Kabupaten Way Kanan yang aman, damai dan sejuk”.

dok.Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan Polda Lampung menggelar kegiatan latihan praoperasi ( Latpraops ) Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan Sandi Mantap Praja Ramik Ragom 2023 di Gedung Serba Guna Pesat Gatra Polres Way Kanan, Selasa (2/5/2023).

Latpraops Mantap Praja Ramik Ragom 2023 mengusung tema “ Polres Way Kanan dan Jajaran siap mengamankan tahapan pemilihan kepala kampung (Pilkakam) serentak di Kabupaten Way Kanan yang aman, damai dan sejuk”.

Kegiatan dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, Pejabat Utama Polres Way Kanan, Kapolsek Jajaran Polres Way Kanan, personel Polres dan Polsek Jajaran Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna menyampaikan saat ini sedang melaksanakan rangkaian tahapan Pilkakam serentak di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Puncaknya nanti dilaksanakan pada 10 Mei 2023 yaitu pemungutan suara secara serentak.

Untuk itu, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah persiapan dan kesiapan untuk melaksanakan Operasi Mantap Praja 2023.

Lebih lanjut Kapolres Way Kanan meminta kepada personel Polri untuk menjaga kesehatan dan saat bertugas di TPS agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Peningkatan itu dilakukan dengan cara menerapkan buddy system.

Adapun buddy system atau sistem pengawasan antar teman dengan maksud saat bertugas di lapangan, minimal tidak seorang diri.

Terutama bagi personel Polri yang mengenakan seragam, sehingga saat melakukan aktivitas, rekannya melakukan pengawasan terhadap rekannya yang lain.

“Hal tersebut bertujuan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar AKBP Teddy

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh Kabag Ops Polres Way Kanan Kompol Suharjono dan para Kasat Polres Way Kanan sebagai bekal dalam melaksanakan tugas pengamanan Pilkakam serentak di Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan menambahkan agar semua personel dapat melaksanakan tugas sesuai SOP yang ada dan tetap menjunjung tinggi netralitas Polri dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Selain itu, Kapolres juga menegaskan, jangan menganggap enteng dalam pelaksanaan tugas pengamanan Pilkakam serentak Tahun 2023 di Kabupaten Way Kanan. Semoga pelaksanaan Pilkakam dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar hingga pelantikan kepala kampung terpilih nantinya," harap Teddy.

Setelah usai kegiatan Latpraops kemudian dilanjutkan dengan kegiatan latihan simulasi pengamanan TPS dalam rangka kesiapan pengamanan tahap pemungutan suara Pilkakam serentak 2023 di Kabupaten Way Kanan yang berlangsung di lapangan Apel Parama Satwika Polres Way Kanan.

Kegitan latihan simulasi pam TPS tersebut dihadiri Kadis Kesbangpol Way Kanan, Sekretaris PMK Way Kanan dan masyarakat atau Petugas TPS Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan. (*/tribunlampung.co.id)