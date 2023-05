11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Dibintangi Lee Min Jae, Pemeran Drakor Oh! Young-Sim

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru dibintangi oleh Lee Min Jae yang bisa dinikmati pencinta drakor romantis.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Min Jae memiliki cerita drakor yang menarik.

Satu di antara rekomendasi drama Korea terbaru Lee Min Jae adalah drakor romantis Oh! Young-Sim.

Usai membintangu drama Crash Course in Romance (2023), kini Lee Min Jae akan membintangi drakor berjudul Oh! Young-Sim.

Drama ini diketahui akan tayang pada 15 Mei 2023 di kanal ENA dan Genie TV.

Drakor besutan sutradara Oh Hwan-Min dan Kim Kyung-Eun ini bergenre romantis.

Pada drama Black Knight, Lee Min Jae akan berperan sebagai Lee Chae-Dong.

Selain drakor terbaru Black Knight, simak rekomendasi drama yang juga dibintangi oleh Lee Min Jae.

1. Crash Course in Romance (2023).

2. Trolley (2022).

3. Cheer Up (2022).

4. The Golden Spoon (2022).

5. Hunted (2022).

6. Love All Play (2022).

