Hima Fasi Unila Gelar Diptalk Diki Talk Bantu Persiapan Kelulusan Mahasiswa

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Himpunan Mahasiswa Farmasi (HIMA FASI) Universitas Lampung (Unila) sukses menyelenggarakan acara Diptalk Diki Talk, di gedung D Fakultas Kedokteran (FK) lantai tiga, Minggu, 7 Mei 2023.

Kegiatan yang mengusung tema Prepare Your Best Research to Complete a Final Project Properly (Pyritinol) ini dibuka langsung Wakil Rektor bidang Akademik sekaligus Plt. Dekan Fakultas Kedokteran Unila Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.,

Dr. Suripto dalam sambutannya menyampaikan, acara ini sangat penting bagi para mahasiswa karena melalui kegiatan ini mahasiswa dapat mengetahui bagaimana langkah yang harus dilakukan dalam mempersiapkan proses kelulusannya di perguruan tinggi.

Ia juga menekankan, Fakultas Kedokteran Unila telah sangat baik dalam membimbing para mahasiswanya untuk lulus tepat waktu. Tercatat, sekitar 85 persen mahasiswanya dinyatakan lulus dengan batas waktu 3,5 tahun yang terdiri dari jurusan kedokteran maupun farmasi.

Acara Diptalk Diki Talk juga dihadiri Made Ayu Wardina, S.Farm., selaku narasumber sekaligus alumni Farmasi Unila yang lulus dengan predikat cumlaude. Pada kesempatan itu, Made memberikan materi seputar tips dan trik dalam menyusun skripsi yang sangat bermanfaat bagi para peserta.

Kegiatan juga turut dihadiri Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus Plt. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan alumni Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., pembina Hima, para pengurus Hima, dan peserta Digitalk.

Semua pihak memberikan apresiasi tinggi atas kegiatan ini dan berharap agar kegiatan serupa dapat diadakan lagi di masa mendatang untuk membantu persiapan kelulusan mahasiswa.

