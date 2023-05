9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yun Ji On, Pemeran Drakor Useless Lies

Ilustrasi poster drakor. Rekomendasi drama Korea terbaru milik Yun Ji On.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi aktris Yun Ji On pemain drakor Useless Lies.

Rekomendasi drama Korea terbaru milik Yun Ji On memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru Yun Ji On punya cerita khas drakor yang menarik.

Usai membintangi drama Tomorrow (2022), kini Yun Ji On akan memerankan drakor fantasi berjudul Useless Lies.

Drama ini dibintangi dua tokoh utama yaitu Kim So-Hyun dan Minhyun.

Rencananya drama Useless Lies akan tayang pada Juli 2023 mendatang.

Pada drama ini Yun Ji On akan memerankan tokoh Jo Deuk-Chan.

Selain drama Useless Lies, berikut rekomendasi drakor yang dibintangi Yun Ji On.

1. Useless Lies (2023).

2. Tomorrow (2022).

3. Jirisan (2021).

4. The Witch's Diner (2021).

5. You Are My Spring (2021).

6. Monthly Magazine Home (2021).

