Lolly Bersikap Tak Wajar setelah Nikita Mirzani Berseteru dengan Antonio Dedola

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini, Laura Meizani Nasseru Asry atau yang lebih akrab disapa Lolly bersikap tak wajar ketika sang ibu Nikita Mirzani ribut besar dengan Antonio Dedola.

Deketahui Antonio Dedola selama ini dekat dengan anak-anak Nikita Mirzani, termasuk dengan Lolly.

Akan tetapi, di tengan perseteruan Nikita Mirzanai dengan Antonio Dedola, justru Lolly bersikap aneh.

Alhasil sikap Lolly tersebut menjadi sorotan warganet.

Sebab baru-baru ini Lolly mantap untuk memakai nama ayah sambungnya yaitu Dedola, ia pun tak memfollow akun Instagram ibunya sendiri Nikita Mirzani.

Keputusan Lolly memakai nama Dedola ini langsung jadi sorotan, terlebih dirinya tak memfollow Instagram Nikita Mirzani.

Tak mengikuti jejak ibunya, Lolly mantap untuk memakai nama Dedola dan tak follow Instagram Nikita Mirzani.

Perseteruan antara Nikita dan suami sirinya Antonio Dedola pun hingga kini masih berlanjut.

Laura Meizani Nasseru Asry atau yang lebih dikenal Lolly kini mantap untuk memakai nama Dedola di Instagramnya.

Ia pun seolah memihak Antonio dengan memakai nama 'Laura Berenguel Dedola.'

Juga diketahui mantan kekasih Sean Mikael Alexander ini hanya memfollow Antonio di Instagramnya.

Di lain sisi, pada Instagram pria asal Jerman tersebut menampilkan kembali unggahan foto dirinya dengan Lolly yang sebelumnya ia arsipkan.

"Being happy never goes out of style," tulis Antonio Dedola dikutip pada Maret 2023 lalu.

Lantas, hal ini cukup menimbulkan tanda tanya netizen.

