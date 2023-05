Kepala Polda Lampung Kunjungi Lokasi TPS Pilkakam di Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kepala Polda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengunjungi dan memantau langsung Pilkakam serentak di Way Kanan tahun 2023 guna menjaga kamtibmas tetap kondusif, Rabu (10/5/2023).

Kepala Polda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, menyampaikan kedatanganya ini dalam rangka Operasi Mantap Praja Ramik Ragom TA 2023.

"Untuk melakukan pengecekan dan memastikan situasi keamanan di tempat pemungutan suara Pilkakam serentak di Kabupaten Way Kanan berjalan aman, damai dan sejuk," jelas dia.

Adapun jumlah kampung yang melaksanakan Pilkakam sebanyak 118 Kampung dan untuk TPS sebanyak 398 TPS.

Dalam pengamanan Pilkakam melibatkan personel gabungan sebanyak 539 personel. Terdiri dari 387 personel Polres Way Kanan ditambah BKO sebanyak 152 (Polda Lampung dan rayonisasi Polres).

Baca juga: PT APS Dibuat Merugi Rp 70an Juta, Pelakunya Diringkus Polsek Sekampung Udik Polda Lampung

Baca juga: Polres Back Up Polda Lampung Amankan 2 Pelaku Asal Pesawaran Terkait Kepemilikan Senjata

Selain itu, pengamanan dibantu oleh TNI sebanyak 161 personel dan petugas Linmas sebanyak 796.

"Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, TNI, forkompimda dan seluruh elemen masyarakat karena telah membantu menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Way Kanan," katanya.

"Semoga suasana pelaksanaan ke depannya dalam rangkaian tahapan Pilkakam dapat berjalan aman, tertib dan lancar sampai setelah proses penetapan hingga pelantikan Kepala Kampung terpilih," sambung dia.

Dia berharap kerjasama semua pihak, panitia penyelenggara, petugas Keamanan di TPS, para calon pemimpin di tingkat kampung, para pendukung serta masyarakat meskipun berbeda pilihan turut berpartisipasi dalam memelihara kamtibmas sehingga pelaksanaan Pilkakam tetap berjalan aman, damai dan sejuk.

Saat tiba, kapolda dan rombongan pejabat utama Polda Lampung mulai dari Karo Ops, Dansat Brimob, Kabid Propam, Dir Intelkam, Dir Krimsus dan Kabid Humas Polda Lampung melaksanakan pengecekan Pilkakam (pemilihan Kepala Kampung) di TPS Kampung Cugah, Kecamatan Baradatu.

Dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB ke TPS Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk.

Dalam kegiatan tersebut, disambut langsung Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna beserta Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Dandim 0427/WK Letkol Inf Charluly Rudi Jatmiko didampingi Pejabat Utama Polres Way Kanan, Sekertaris PMK Way Kanan dan Kasat Pol PP Way Kanan.

(Tribunlampung.co.id)