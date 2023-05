11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jung Woong In, Pemain Drakor The Good Bad Mother

Ilustrasi poster drakor. Rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Woong In.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Woong In.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Jung Woong In, pencinta drakor bisa mengetahui serial apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Jung Woong In memiliki cerita yang menarik.

Usai membintangi drama Korea Our Blooming Youth (2023), kini Jung Woong In berperan pada drakor The Good Bad Mother (2023).

Drama ini telah tayang dengan jumlah 5 episode di kanal Netflix.

Baca juga: 5 Rekomendasi Drama Korea Terbaru tentang Perselingkuhan Tayang di Netflix

Pada drama ini, Jung Woong In memerankan sebagai tokoh Oh Tae-Soo.

Ia merupakan seorang jaksa yang keji dan tengah mencalonkan diri sebagai presiden.

Selain The Good Bad Mother, berikut rekomendasi drama Korea dibintangi Jung Woong In.

1. Our Blooming Youth (2023).

2. Insider (2022).

3. House of Lies (2022).

4. Pachinko (2022).

5. Idol: The Coup (2021).

6. Delayed Justice (2020).

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Bitch x Rich, Kisah Anak Kurang Mampu Bisa Masuk Sekolah Elit