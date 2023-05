Dahlia Poland Posting Chat Mesra Dugaan Selingkuh Fandy Christian, Nama Andi Annisa Terseret

Tribunlampung.co.id - Kabar tak mengenakan datang dari rumah tangga Dahlia Poland dan Fandy Christian.

Rumah tangga Dahlia Poland dan Fandy Christian sedang tidak baik-baik saja.

Hal ini menyusul postingan Dahlia Poland di akun di Instagram Story miliknya.

Dahlia Poland memposting dugaan selingkuh Fandy Christian dengan seorang wanita.

Dahlia Poland tampak mengunggah bukti chat mesra Fandy dengan perempuan lain.

Baca juga: Aurel Hermansyah Dulu Banyak Teman, Setelah Menikah Temannya Makin Sedikit

Nama pesinetron Andi Annisa kemudian ikut terseret lantaran Dahlia Poland tak segan menandai akun Andi di Instagram Story miliknya.

"Bravo @andiannsyah," tulis Dahlia Poland dikutip Tribunnews dark instagram story miliknya, Minggu (14/5/2023).

Dahlia Poland secara gamblang mengunggah chat yang diduga antara Fandy dengan Andi Annisa.

Pantauan Tribunnews.com terlihat beberapa kalimat mesra antara Fandy dengan perempuan yang diduga adalah Andi Annisa.

Bahkan panggilan 'my weekdays' dari perempuan tersebut untuk Fandy jadi bahan olok-olokan Dahlia di unggahannya.

"My weekdays ceunah, soalnya minggu libur. Amazing sekali kalian," tutur Dahlia.

Nama Andi Annisa semakin santer karena Dahlia menyindir quotes yang ada di bio Instagram Andi Annisa.

Tak hanya itu, Andi Annisa yang satu project sinetron dengan Fandy dan berperan sebagai selingkuhan, disebut Dahlia sangat mendalami peran.

"Do good and good will come to you ceunah," ungkapnya.

"Mendalami peran mungkin," ucap Dahlia.

Tangkap layar unggahan Dahlia Poland soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Fandy Christian dengan Andi Annisa.

Hingga kini belum ada konfirmasi antara Dahlia Poland, Fandy Christian ataupun Andi Annisa atas kabar tersebut.

Unggahan Dahlia soal dugaan perselingkuhan Fandy pun sudah tidak ada di Instagram story miliknya.

Baca juga: Inara Rusli Jawab Tudingan Habiskan Rp 200 Juta Main Judi oleh Ibu Virgoun

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com