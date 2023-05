Sinopsis Drama Korea Terbaru Summer Love Machine Blues, Dibintangi Go Soo

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Summer Love Machine Blues (2023), drakor yang dibintangi Go Soo.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Summer Love Machine Blues, pencinta drakor bisa mengetahui plot cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Summer Love Machine Blues juga bisa memberikan gambaran deretan pemain drakornya.

Usai membintangi drakor Missing: The Other Side 2 (2022), kini Go Soo akan membintangi drama Summer Love Machine Blues.

Selain itu drama ini dihadiri oleh Arin Oh My Girl.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Seolhyun AOA, Diincar Main Drakor Shop of the Lamp

Drama tersebut merupakan drama pendek produksi tvN.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Summer Love Machine Blues?

Summer Love Machine Blues akan menunjukkan proses pertumbuhan karakter utama terlepas dari keadaan sulit dan lingkungan yang keras.

Drama pendek ini diharapkan beresonansi dengan penonton.

Alur cerita yang emosional dan sentuhan komedi.

Drama ini dijadwalkan tayang akhir tahun ini.

Namun, tanggal penayangan yang tepat dan rincian lainnya tentang drama tersebut belum diungkapkan.

Rekomendasi drama Korea dibintangi Go Soo:

1. Missing: The Other Side (2020).

Baca juga: 13 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, My Perfect Stranger Merosot