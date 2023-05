Bantah Pacaran, Boy William Ajak Ayu Ting Ting ke Keluarganya Gegara Satu Hal

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Boy William blak-blakan soal alasannya mengenalkan Ayu Ting Ting ke keluarganya.

Hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting selalu menarik perhatian para penggemar.

Apalagi saat Boy William mengenalkan Ayu Ting Ting ke keluarganya seakan menjadi pertanda adanya jalinan serius.

Namun, hal tersebut dibantah oleh sang presenter.

Dia bilang, hal tersebut adalah aksi yang wajar di keluarganya mengenalkan teman yang sedang dekat.

Baca juga: Boy William Berencana Pakai Alat Bantu Dengar Karena Salah Satu Telinganya Tuli

"Dari dulu ketika kita punya teman dekat atau pasangan yang baru deket kita selalu kenalin ke keluarga, itu suatu kebiasaan di keluarga kami," kata Boy William dikutip dari YouTube Merry Riana.

"Kita ingin tahu bagaimana dia bisa berbaur, gimana caranya bisa nyambung lah sama keluarga," imbuhnya.

"Akan lebih bagus ketika anaknya dekat dengan orang dan bisa tahu perilakunya," ucap dia.

Restu yang dikantonginya dari kelurga bukanlah untuk melangkah ke jenjang lebih serius, melainkan hanya untuk berteman.

Boy William merasa sangat bahagia karena akhirnya dapat memperkenalkan Ayu Ting Ting kepada keluarga.

Rasa senang semakin terasa saat Boy mengetahui respon keluarganya yang sangat bahagia atas kehadiran sang pedangdut.

"Mama tu sayang sama semua orang, sudah gua kenalin (Ayu) ke keluarga, dia orangnya easygoing gitu dan everybody in my family kita sayang sama Ayu."

"Kalau Oma sih dia happy banget kenal sama Ayu," sambungnya.

Boy William merasa sosok Ayu Ting Ting adalah wanita yang sangat menerima apapun kondisinya.

Baca juga: Boy William Ungkap Telinga Kirinya Tuli dari Kecil, Berharap Bisa Sembuh