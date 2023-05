Sinopsis Drama Korea Terbaru Say You Love Me, Shin Hyun Bi Ikut Membintangi

Ilustrasi poster drakor. Simak sinopsis drama Korea terbaru Say You Love Me, Shin Hyun Bin jadi pemeran utama.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak, sinopsis drama Korea terbaru Say You Love Me (2023), Shin Hyun Bin jadi pemeran utama.

Banyak penggemar yang mencari sinopsis drama Korea terbaru Say You Love Me untuk mengetahui gambaran cerita yang diangkat.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Say You Love Me drakor ini bergenre romantis.

Tahun lalu, aktris Shin Hyun Bin membintangi drakor Reborn Rich (2022).

Di tahun ini, Park Joo Min kembali membintangi drakor terbaru berjudul Say You Love Me.

Dalam drama Say You Love Me, wanita kelahiran 10 April 1986 itu akan disandingkan dengan aktor Jung Woo Sung.

Sebelumnya, Jung Woo Sung juga membintangi drama The Silent Sea (2021).

Perlu diketahui, drakor bergenre romantis ini disutradarai oleh Kim Yoon Jin.

Sementara, penulis naskah drama ini adalah Kim Min Jung.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Say You Love Me?

Drama ini merupakan diadaptasi dari drama Jepang dengan judul yang sama.

Ini akan mengisahkan tentang kisah cinta yang tak bisa diungkapkan melalui kata-kata.

Pasalnya drama ini memunculkan perjalanan kasih antara seorang aktris muda yang memiliki cita-cita tinggi dengan seorang pelukis yang kehilangan indra pendengarannya saat masih kanak-kanak.

Karakter yang akan diperankan Jung Woo Sung adalah Cha Jin Woo.