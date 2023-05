Enzy Storia dan Maulana Kasetra Menikah, Uti Buncis Senang Makcomblangnya Berhasil

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb, Enzy Storia dan Maulana Kasetra akhirnya menikah setelah dua tahun jalani hubungan jarak jauh.

Hubungan Enzy Storia dan Maulana Kasetra ternyata berkat usaha dari Uti Buncis selaku makcomblang.

Dan kini Putri Selaras Oesman atau disapa Uti Buncis mengaku sangat senang karena Enzy Storia dan Maulana Kasetra benar-benar menikah.

Presenter Enzy Storia menikah Maulana Kasetra Sabtu 21 Mei 2023 lalu.

Setelah momen pernikahan itu Enzy Storia mengungkap berbagai kebahagiannya.

Salah satunya ditujukan pada Uti Buncis yang merupakan makcomblang hubungan mereka.

Hal tersebut diungkap Enzy Storia dalam unggahannya di akun Instagram.

"Thank you makcomblang akoohhh," ucap Enzy menanggapi unggahan Uti Buncis.

Sebelum itu Uti Buncis mengunggah rasa senangnya karena Enzy Storia dan Maulana Kasetra akhirnya menikah.

Ia tampak mengunggah pujian kepada Allah.

"Hamdalah aku punya Masjid di Syurga Insya Allah. So happy for you tw," kata Uti Buncis sambil menandai Instagram Enzy Storia dan Maulana Kasetra.

Ungkapan Uti Buncis ini bisa diartikan bahwa ia mendapatkan pahala karena perjodohan Enzy Storia dan Molen Kasetra melalui perantara tangannya yang awalnya memperkenalkan sampai pasangan ini menikah.

Dalam Islam memang dipercaya jika Allah menjanjikan pahala masjid buat orang yang berhasil menjodohkan dua insan menjadi pasangan termasuk makcomblang yang memperkenalkan atau menjadi perantara dimulainya hubungan.

