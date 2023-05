EXCESS 2023, Ajang Kompetisi dan Inovasi Mahasiswa Teknik Kimia

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia (Himatemia) Fakultas Teknik (FT) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan EXCESS (Explosion of Chemical Engineering Study Activities) 2023 di Gedung Dekanat Fakultas Teknik, Jumat, 26 Mei 2023.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat berkompetisi dan kreativitas mahasiswa di bidang teknik kimia.

Salah satu rangkaian acara EXCESS 2023 adalah lomba esai dengan tema “Optimizing Energy Transition Through Technology Innovation and Application of Renewable Energy”. Lomba ini diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Lomba ini dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung Drs. Intizam, yang mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif dan dedikasi himpunan mahasiswa teknik kimia dalam menyelenggarakan kegiatan ini.

Kegiatan seperti ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk memperluas pengetahuan melalui pertukaran gagasan, diskusi, dan pemecahan masalah dalam bidang teknik kimia. “Selain itu acara ini juga menjadi ajang untuk berbagi pengalaman, inovasi, dengan mahasiswa, para akademisi, dan praktisi di bidang teknik kimia,” ujarnya.

Melalui EXCESS 2023 mahasiswa teknik kimia memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan teknik, kolaborasi tim, dan teknik kepemimpinan yang sangat diperlukan untuk menghadapi tuntutan-tuntutan dunia kerja.

Intizam berharap, EXCESS 2023 dapat menjadi langkah awal yang menginspirasi para mahasiswa untuk terus berprestasi dan berkontribusi di bidang Teknik Kimia.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila Dr. Anna Gustiana Zainal, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya mengatakan, EXCESS 2023 ini akan menjadi salah satu tonggak dan motivasi bagi para mahasiswa, khususnya jurusan Teknik Kimia Unila.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia, panitia pelaksana, dan seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Kimia yang telah menginisiasi EXCESS 2023.

Anna mengucapkan harapannya agar Unila terus berkembang dan berprestasi dengan dukungan dari mahasiswa-mahasiswanya yang hebat. “Semoga kita selalu bersinergi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Unila sebagai universitas unggulan di Lampung,” kata Anna.

Kegiatan EXCESS 2023 akan berlangsung hingga Minggu, 28 Mei 2023 dengan berbagai rangkaian acara seperti seminar nasional, workshop, talkshow, dan pameran produk hasil karya mahasiswa teknik kimia.

Acara turut dihadiri Asisten Wali Kota Bidang Administrasi Umum Drs. Yanwardi, M.M., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T., Ketua Jurusan Teknik Kimia Unila Yuli Darni, S.T., M.T., dan para dosen Teknik Kimia.

( Tribunlampung.co.id / RIlis )