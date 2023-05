HMJ Ikom Unila Gelar Comm Seminar with Takis Bahas Kecerdasan Emosional dalam Berbisnis

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi (HMJ Ikom) Universitas Lampung (Unila) mengadakan Comm Seminar with Takis

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi (HMJ Ikom) Universitas Lampung (Unila) mengadakan Comm Seminar with Takis bertema “Fundamentals of Business Practice Knowing the Emotional Intelligence” pada Sabtu, 27 Mei 2023. Acara ini berlangsung di Wisma Unila dan diikuti 121 peserta.

Comm Seminar with Takis merupakan program kerja bidang Public Reactions HMJ Ilkom yang dipimpin Sarisma Laras. Acara ini juga melibatkan bidang advertising, broadcasting, dan photography HMJ Ilkom sebagai tim kreatif.

Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi dan wawasan kepada peserta tentang pentingnya kecerdasan emosional dalam berbisnis. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain.

Narasumber yang dihadirkan dalam seminar ini adalah Muhammad Ravie Cahaya Ansor, Owner Rafins Snack. Ia berbagi pengalaman tentang bagaimana ia memulai bisnisnya sejak 2018 serta kiat menghadapi tantangan dan peluang di era digital.

Muhammad Ravie menegaskan, dengan berkembangnya media informasi, dari televisi ke handphone, membuatnya berpikir untuk membuat terobosan baru yang dapat menunjang percepatan suatu bisnis.

“Ketika mau membuat bisnis, perhatikan juga ada kecepatan di bidang industri apa yang dapat membuat bisnis itu jadi lebih mudah dengan adanya kemajuan zaman,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kecerdasan emosional sangat dibutuhkan dalam berbisnis, karena dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan tim, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan.

Seminar ini juga mendapat dukungan dari Grab dan sejumlah sponsor lainnya. Selain itu, acara ini dihadiri Rayhan Thabit Ramadhan, Ketua Umum HMJ Ilkom 2023.

( Tribunlampung.co.id / RIlis )