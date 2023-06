Tribunlampung.co.id, Jakarta - Wajah Rafathar disebut bak pinang dibelah dua dengan artis korea Jaehyun NCT.

Rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru kedatangan tamu spesial yakni sub unit dari dari boygrup asal Korea Selatan, yakni NCT DoJaeJung.

Terdiri dari Doyoung, Jungwoo, dan Jaehyun.

Momen kedatangan ketiga idol Korea ke Andara pun sontak langsung menyedot perhatian.

Melansir dari Grid.id dalam tayangan kanal YouTube Rans Entertainment yang diunggah Kamis (1/6/2023), NCT DoJaeJung bahkan sempat bertemu dengan Rafathar.

Yang merupakan putra sulung dari Raffi Ahmad.

Pada kesempatan itu, netizen pun menyoroti inteaksi Jaehyun dengan Rafathar.

Di mana dulu sempat ramai soal paras Rafathar yang dibilang mirip Jaehyun.

Bahkan foto masa kecil Jaehyun saat kecil banyak dibilang netizen bak pinang dibelah dua.

Sontak saja, saat kini bisa bertemu langsung, banyak netizen yang antusias.

Mulanya, Raffi Ahmad dan Nagita menyambut NCT DoJaeJung saat datang ke Andara.

Setelahnya, Rafathar yang ditemani Mbak Lala langsung datang menghampiri.

"Ah this is my son (ini anak laki-lakiku)," kata Raffi Ahmad mengenalkan anaknya ke member NCT DoJaeJung.

Nagita Slavina pun langsung menyuruh Rafathar untuk salim ke member NCT DoJaeJung, termasuk Jaehyun.