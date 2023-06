Foto Jadul Atta Halilintar Jadi Sorotan, Disebut Lebih Ganteng Setelah Menikah

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Foto jadul Atta Halilintar terungkap, sontak ia disebut malah lebih tampan usai menikah.

Foto jadul Atta Halilintar itu langsung ditunjukkan oleh sang ibu, Lenggogeni Faruk.

Lantas, foto jadul Atta Halilintar tersebut langsung dibanjiri komentar.

Melansir dari laman Instagram pribadi Geni Faruk pada Jumat (09/06/2023), dirinya mengunggah video Gen Halilintar jaman dulu dengan sekarang.

Kala itu, Geni Faruk memanggil anak-anaknya untuk berkumpul bersama.

Kini, kesebelasan Gen Halilintar itu sudah bertumbuh besar dan memiliki kehidupan masing-masing.

Di unggahan reels nya itu, Atta nampak memakai baju hitam dengan kalung hitam dan tak memakai bandana.

"Emak 11 anak DULU VS SEKARANG."

"Mom of 11 kids: before (Formerly) VS (Versus) NOW," bunyi keterangan reels yang diunggah Geni Faruk.

Postingan itu menuai komentar dari para netizen soal penampilan Atta.

Tak sedikit yang salah fokus dengan suami Aurel Hermansyah yang disebut makin glowing.

"Sekarang paling keren Atta Halilintar glowing dan ganteng fashionnya juga elegan class," ujar netizen.

"Bang Atta bener-bener jauh beda ya," cuit netizen.

"Salfok Atta, semenjak nikah cakep maksimal," jelas netizen.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)