Semarak Hari Bhayangkara Ke 77, Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Lomba Burung Berkicau

Lomba burung berkicau di Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung dan Mapaz Team menggelar lomba burung berkicau di Simpang 4 Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan. Minggu (11/6/2023).

Kegiatan dihadiri Kasatlantas Polres Way Kanan, Polda Lampung, AKP Elvis Yani bersama personel Polres Way Kanan dan Mapaz Team.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui AKP Elvis Yani menjelaskan, kegiatan ini untuk menyambut Hari Bhayangkara Ke 77 yang jatuh pada 1 Juli 2023 mendatang, dimana mengangkat tema “Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas."

"Dengan lomba burung berkicau diharapkan dapat menjalin sinergitas yang baik antara Polri khususnya Polres Way Kanan dengan masyarakat dan juga para pecinta burung kicau," ujarnya.

Dirinya mengucapkan terimakasih dan mesuji antusias kicau mania Way Kanan yang sudah hadir, dan turut memeriahkan Hari Bhayangkara.

Baca juga: Jajaran Polres Tulangbawang Polda Lampung Imbau Warga Waspada dalam Berkendara

Baca juga: Kapolres Metro Polda Lampung dan Forkopimda Ikut Menyemarakkan HUT Kota Metro Ke-86

Tidak hanya dari wilayah hukum Polres Way Kanan, perlombaan dengan sistem penjurian itu diikuti oleh peserta dari luar daerah.

"Lomba kicau mania sangat baik untuk dijadikan ajang silaturahmi, dan turut melestarikan burung dari kelangkaan atau punah,” imbuhnya.

Meski begitu kepada panitia perlombaan agar memberikan peran aktif untuk suksesnya acara ini.

"Kepada peserta tetap junjung sportifitas sehingga perlombaan kicau mania dapat memberi kesan baik," pintanya.

Sementara dalam lomba burung berkicau ini disediakan doorprize menarik dan untuk hadiah juara berupa tropi, piagam dan uang di setiap cabang nominasinya.

Pada kesempatan itu, Polres Way Kanan mengajak dan mengimbau seluruh seluruh elemen masyarakat untuk dapat membantu dan bersinergi dengan kepolisian dalam upaya menciptakan situasi kamtibmas jelang pemilu 2024 yang aman dan kondusif.

(Tribunlampung.co.id)