Juarai Lomba Video AXIS Go To Schools, SMA Yayasan Pembina Unila Raih Hadiah Puluhan Juta

Istimewa

Head of Sales Lampung – Babel XL Axiata, Sarroso Dwi Panggah (kelima dari kanan), menyerahkan hadiah untuk Sekolah SMA Yayasan Pembina Unila, Selasa, (6/6). Para siswa sekolah ini berhasil memenangkan kompetisi video AXIS Go To Schools dan meraih hadiah senilai total lebih dari Rp 30 juta.