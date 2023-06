Usung Tema Bisnis Islam Lingkungan dan Pembangunan, WR I UIN RIL Buka Konferensi Internasional FEBI

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) menghelat konferensi internasional perdana.

Kegiatan bertaraf internasional yang berlangsung di Hotel Bukit Randu Lampung itu bertajuk The First International Conference on Islamic Economics, Business Development and Studies (1st ICIEBDS).

Dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I Prof Dr H Alamsyah MAg mewakili Rektor UIN RIL Prof Wan Jamaluddin Z MAg PhD dalam Opening Ceremony 1st ICIEBDS, Rabu (14/06/2023).

Dengan mengusung tema Islamic Business for Environment and Sustainable Development towards Attaining Social Wellbeing, acara tersebut telah berlangsung diselenggarakan selama tiga hari pada 12-14 Juni 2023.

Prof Alamsyah menyambut hangat para hadirin, terkhusus para pembicara yang berasal dari beberapa negara untuk membahas peran bisnis Islam dalam pelestarian lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

“Konferensi ini merupakan momentum penting dalam penguatan pemahaman dan pengembangan ekonomi Islam, serta kajian bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam,” katanya.

Dia berharap dari kegiatan ini akan menghasilkan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi serta kontribusi untuk memajukan ekonomi dalam pemerintah dan global.

Acara pembukaan dimeriahkan dengan tarian tradisional Lampung, Tari Sigeh Pengunten yang disuguhkan sebagai ungkapan selamat datang.

Ketua Pelaksana, Dr Madnasir MSi melaporkan, kegiatan 1st ICIEBDS dihadiri oleh 4 keynote speakers dan 6 speakers, diantaranya Prof. Dr. M. Syukri Salleh(Former Founding Center for Islamic Development Management Studies (ISDEV), Universiti Sains Malaysia), Prof. Dr. Juhary Ali (Deputy Vice – Chancellor of Asia E-University Malaysia), Prof. Dr. Ismail Omar (Vice Chancellor, University Geomatika Malaysia dan Pengarah Institut Antar Bangsa Alambina malaysia (IIEBM), Prof. Dr. Srawut Aree (Director, Muslim Studies Center, Chulalongkorn University. Thailand).

Kemudian Prof. Dr. Mohd. Mizan Aslam (University of Malaysia), Ap Dr. Abdul Kadir Otman (UiTM Malaysia), Dr. Mohd. Zaki Haji Zaini (Faculty of Islamic Economics and Finance Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam), Fazlur Rahman Bin Kamsani (A Board Member of Middle-East Institute, National University of Singapore), Prof. Madya Dr. Shahir Akram Hasan (Pengarah Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam, Universiti Sains Malaysia), dan Prof. Sahraman D. Hadji Latif, PhD (Dean of College of Business Administration and Accountancy, Mindanao State University, Philippines).

Selain itu, Dr Madnasir yang juga selaku Wakil Dekan I FEBI menyampaikan, terdapat 100 presenters terpilih dari 470 paper yang tersubmit sesuai dengan subtema yang ditentukan.

“Semoga dengan adanya konferensi internasional ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kolaborasi ilmiah kita dan akan tercipta pemikiran kreatif dan inovatif dalam mengantisipasi permasalahan dan perkembangan ekonomi global,” tandasnya.

Turut hadir 250 participant yang terdiri dari Dekan FEBI PTKIN se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBIS), UMKM Pusat, Lembaga Keuangan, Perwakilan OJK, pimpinan UIN RIL dan para tamu undangan.

( Tribunlampung.co.id / RIlis )