Polsek Way Serdang Polda Lampung Lakukan FGD Antara PT BPDP dan 3 Desa Penyangga

Jajaran Polsek Way Serdang, Polres Mesuji melaksanakan FGD dengan PT BPDP dan tiga desa penyangga di Way Serdang.

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Jajaran Polsek Way Serdang, Polres Mesuji, Polda Lampung, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan PT BPDP dan 3 desa penyangga yaitu Desa Hadi Mulyo, Desa Labuhan Batin, dan Desa Labuhan Baru, Kecamatan Way Serdang, Mesuji, Selasa (20/6/2023) pagi.

Kapolsek Way Serdang Iptu Bambang P mewakili Kapolres Mesuji, Polda Lampung, AKBP Yuli Haryudo menyampaikan, kegiatan tersebut membahas beberapa permasalahan yang ada dan telah menemukan kesepakatan antara 3 Desa Penyangga dengan Perusahaan.

"Adapun permasalahan dan kesepakatan yang disepakati bersama diantaranya pihak perusahaan diharapkan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan harus saling berkoordinasi dan berkomunikasi guna meminimalisir permasalahan," urainya.

Kemudian terkait adanya warga Desa Hadi Mulyo yang kendaraannya diamankan perusahaan dikarenakan mengambil buah brondolan atau sisa dari hasil panen, agar dapat dicarikan solusi yang baik antara pihak desa dan perusahaan.

"Selanjutnya ke depan apabila terjadi hal-hal yang sama, maka pihak perusahaan akan berkoordinasi dengan pihak desa untuk keputusan yang baik," ujar Iptu Bambang.

Ketiga, terkait CSR perusahaan kepada desa penyangga, agar bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan pihak atau instansi terkait.

"Terkait adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi antara PT BDPB dan 3 desa penyangga agar dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan, sehingga tidak terjadi miss komunikasi yang bisa menimbulkan masalah baru," pintanya.

Untuk masalah akses jalan yang dilalui Perusahaan PT BDPB, supaya perusahaan lebih memperhatikan atau berinisiatif memperbaiki sehingga manfaatnya turut dirasakan masyarakat.

"Kedua belah pihak telah sama-sama menyadari dan mengakui segala kekurangan dan kesalahan, dan saling memaafkan serta kedua belah pihak siap untuk menjaga situasi kamtibmas aman dan kondusif," tandas dia.

Hadir dalam giat Kasat Intelkam Polres Mesuji Iptu Asiadi Wasito, Camat Way Serdang Firuzi AS, Danpos Ramil Way Serdang Serka Wahyu, perwakilan PT BPDP Way Lunik Bandar Lampung Ersanto, Manager PT BPDP B Inti Desa Labuhan Batin Sahala, Manager Plasma PT BPDP B Teguh Setiadi, Kepala Desa Hadi Mulyo Karyanto, Kepala Desa Labuhan Batin Ahmad A, Kepala Desa Labuhan Baru Suyana, Kasubag Kendaraan PT BPDP B Inti Karman, personel Sat Intelkam Polres Mesuji dan personel Polsek Way Serdang.

