Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Pengobatan dan Sunatan Massal

Giat khitanan dan pengobatan gratis jajaran Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, melakukan kegiatan bakti sosial pengobatan dan sunatan massal gratis di Mapolsek Negeri Besar, Kamis (22/6/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Negeri Besar Iptu Septri Haryanto mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya nyata Polri dalam membantu masyarakat di bidang kesehatan.

"Maka Polres Way Kanan bekerjasama dengan Pemkab Way Kanan melaksanakan kegiatan bakti sosial sunatan massal serta pengobatan gratis bagi masyarakat Way Kanan," jelas Iptu Septri.

Kegiatan ini sekaligus dalam menyambut HUT Bhayangkara ke 77.

"Sebagai bentuk kepedulian rasa cinta Polri terhadap masyarakat, mendekatkan polri dengan masyarakat," imbuhnya.

Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat dalam aksi sosial.

Pihaknya juga berterimakasih kepada seluruh panitia yang turut membantu jalannya proses kegiatan.

"Saya berdoa mudah-mudahan mendapatkan balasan dan amal yang baik sebagai bentuk ibadah,” katanya.

Ps Kasi Dokkes Polres Way Kanan Bripka Adi Sugianto telah menyiapkan tenaga medis dari Puskesmas Negeri Besar, Puskesmas Purwo Agung Negara Batin , Puskesmas Gisting Kecamatan Negara Batin, Nakes PSMI dan Tim Sidokkes untuk melayani 135 orang peserta khitanan.

Termasuk 80 warga yang melakukan pengobatan gratis, 55 balita yang posyandu dan 23 imunisasi serta vaksin indovak 20 orang.

"Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bisa bermanfaat, dan bisa membantu masyarakat Kecamatan Negeri Besar," kata Adi.

Kegiatan dihadiri Camat Negeri Besar diwakili Junaidi, Ketua KUA Kecamatan Negeri Besar Ali Maksum, KA Puskesmas Negeri Besar, KA Puskesmas Purwo Agung Negara Batin , KA Puskesmas Gisting Kecamatan Negara Batin, Nakes PSMI, Kakam Tegal Mukti, Batibung Koramil Negeri Besar Serda Didik Triono.

Ps Kasi Dokkes Polres Way Kanan Bripka Adi Sugianto, Tim Dokkes Polres Way Kanan, personel Polsek Negeri Besar, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tamu undangan sekitar 300 orang.

