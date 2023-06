Sinopsis Drama Korea Terbaru Branding in Seongsudong, Dibintangi Kim Ji Eun

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru terbaru Branding in Seongsudong.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dibintangi Kim Ji Eun, berikut sinopsis drama Korea terbaru terbaru Branding in Seongsudong.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Branding in Seongsudong, pencinta drakor dapat mendapatkan gambaran besar terkait dengan ceritanya.

Selain itu, sinopsis drama Korea terbaru Branding in Seongsudong dapat mengungkapkan deretan pemain drakornya.

Usai membintangi drakor One Dollar Lawyer (2022), kini Kim Ji Eun diincar menjadi pemain drakor terbaru Branding in Seongsudong.

Atris kelahiran 9 Oktober 1993 tersebut juga diketahui akan membintangi drama I Have Waited a Long Time for You yang tayang pada 26 Juli 2023 mendatang.

Drama tersebut akan tayang di ENA dan Genie TV.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Branding in Seongsudong?

Branding in Seongsudong adalah drama romansa mengisahkan ketika seorang pemimpin tim pemasaran dan magang bertukar jiwa setelah berciuman.

Kim Ji Eun telah ditawari peran Kang Na Eon yang berhati dingin.

Ia merupakan manajer pemasaran termuda di perusahaannya yang baru berusia 33 tahun.

Kang Na Eon dikenal sebagai legenda hidup di industri pemasaran setelah dipromosikan menjadi eksekutif dari rekrutmen terbuka.

