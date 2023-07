dr Vonny Ovia R, Dipl. CIBTAC. Manfaat Injeksi Vitamin C untuk Kulit Lebih Sehat dan Cerah

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Beberapa tahun lalu injeksi vitamin c bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Penanggung Jawab Kusuma Beauty Clinic dr Vonny Ovia R, Dipl. CIBTAC mengatakan, lama kelamaan orang-orang yang sudah injeksi vitamin c tak hanya merasa daya tahan tubuh meningkat.

Mereka juga merasakan injeksi vitamin c membuat kulit menjadi lebih sehat dan cerah.

Hal ini membuat tujuan injeksi vitamin c berubah, tidak lagi hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi supaya kulit jadi lebih sehat dan cerah.

Namun masih ada beberapa orang yang salah mengira injeksi vitamin c bisa membuat kulit jadi putih.

Sampai-sampai ada yang menyebutkan kalau injeksi vitamin c adalah injeksi whitening, atau injeksi pemutih.

Padahal injeksi vitamin c tidak bisa membuat kulit jadi putih, karena injeksi vitamin c tidak mengubah warna kulit.

dr Vonny menyarankan injeksi vitamin c harus dilakukan dengan pengawasan dokter

Jangan injeksi vitamin c di sembarang tempat, karena khawatirnya di tempat itu dosis injeksi vitamin c berlebihan dan jangka waktu injeksi yang terlalu dekat dengan injeksi vitamin c sebelumnya yang berisiko membuat kerusakan organ tubuh salah satunya ginjal.

Injeksi vitamin c bisa dilakukan siapa saja, kecuali sedang hamil dan memiliki penyakit tertentu seperti penyakit autoimun.

"Yang sering jadi pertanyaan, injeksi vitamin c apakah akan meningkatkan asam lambung atau tidak, nah jawabannya tidak," kata dr Vonny, Sabtu 1 Juli 2023.

Sebab, lanjut dr Vonny, injeksi vitamin c tidak akan membuat vitamin c melalui saluran pencernaan, sehingga tidak akan membuat asam lambung jadi naik.

Aturan Injeksi Vitamin C

dr Vonny menjelaskan berapa kali injeksi vitamin c dilakukan tergantung tujuan injeksi vitamin c tersebut.